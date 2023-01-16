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دونيتسك: قوات أوكرانيا فرت في ذعر من سوليدار تاركة أسلحة وذخائر

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دونيتسك: قوات أوكرانيا فرت في ذعر من سوليدار تاركة أسلحة وذخائر
Sputnik
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قال مصدر في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الفصائل المسلحة الأوكرانية، هربت في حالة ذعر وفوضى من سوليدار تاركة في المدينة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وأضاف المصدر: "يمكن في جميع أنحاء هذا المركز السكني، رؤية جثث المسلحين الأوكرانيين، وكذلك المعدات الحربية المتضررة والمدمرة. هناك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، بما في ذلك تلك المصنوعة في دول الناتو. كل هذا تركه القوميون المتعصبون الذين فروا من سوليدار في حالة ذعر".

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في وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إنجاز عملية تحرير سوليدار التابعة لجمهورية دونيتسك، في مساء 12 يناير.

ووفقا لها، تتمتع المدينة بأهمية استراتيجية لأنها تقع في وسط خط دفاع أرتيموفسك – سيفيرسك، حيث أقام الجيش الأوكراني تحصينات دفاعية قوية جدا.

المصدر: تاس

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