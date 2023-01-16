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سياسي ألماني: أوكرانيا لن تستلم أبدا من بلادنا مقاتلات تورنادو

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سياسي ألماني: أوكرانيا لن تستلم أبدا من بلادنا مقاتلات تورنادو
AFP
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قال السياسي الألماني غاوك شولتس، إن أوكرانيا لن تستلم أبدا مقاتلات تورنادو التي طلبها نائب وزير خارجية أوكرانيا أندريه ميلنيك من المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأضاف مخاطبا ميلنيك: "لن تحصلوا أبدا على مقاتلات تورنادو. هذه الطائرات تحمينا في ألمانيا ولن تدفعنا إلى حرب مع روسيا".

وأشار غاوك شولتس، إلى أنه يعرف العديد من الأشخاص الذين يعملون مع هذا النوع من الطائرات الحربية، وهم لا يرغبون بأن يتم استخدام هذه المقاتلات بمثل هذه "الطريقة غير السليمة".

في وقت سابق، وجه ميلنيك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طلبا إلى المستشار الألماني، اقترح فيه إرسال 93 طائرة مقاتلة من طراز Tornado إلى أوكرانيا، والتي حسب قوله سيتم سحبها من الخدمة القتالية قريبا.

المصدر: نوفوستي

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