سياسي ألماني: أوكرانيا لن تستلم أبدا من بلادنا مقاتلات تورنادو

قال السياسي الألماني غاوك شولتس، إن أوكرانيا لن تستلم أبدا مقاتلات تورنادو التي طلبها نائب وزير خارجية أوكرانيا أندريه ميلنيك من المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأضاف مخاطبا ميلنيك: "لن تحصلوا أبدا على مقاتلات تورنادو. هذه الطائرات تحمينا في ألمانيا ولن تدفعنا إلى حرب مع روسيا".

Niemals kriegt ihr einen Tornado. Die sind hier bei uns zB in Jagel wohlbehalten stationiert. Die beschützen uns in DE und führen uns nicht in einen Krieg mit Russland. Ich kenne einige die rund um und mit dem Tornado arbeiten, keiner wünscht diese maximale Zweckentfremdung. — Hauke Schultz (@hauidoinit) January 15, 2023

وأشار غاوك شولتس، إلى أنه يعرف العديد من الأشخاص الذين يعملون مع هذا النوع من الطائرات الحربية، وهم لا يرغبون بأن يتم استخدام هذه المقاتلات بمثل هذه "الطريقة غير السليمة".

في وقت سابق، وجه ميلنيك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طلبا إلى المستشار الألماني، اقترح فيه إرسال 93 طائرة مقاتلة من طراز Tornado إلى أوكرانيا، والتي حسب قوله سيتم سحبها من الخدمة القتالية قريبا.

المصدر: نوفوستي