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برلماني أوروبي يكشف سبب تأسيس الولايات المتحدة للناتو

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برلماني أوروبي يكشف سبب تأسيس الولايات المتحدة للناتو
Sputnik
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كشف ميك والاس عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا، السبب الذي دفع الولايات المتحدة لتأسيس حلف الناتو في نهاية الأربعينات من القرن الماضي.

وقال في تغريدة نشرها على تويتر، إن الأمريكيين قاموا بتأسيس حلف شمال الأطلسي، بهدف توسيع نفوذهم في أوروبا.

وأضاف: "يجب على السياسيين البدء في تمثيل مصالح الشعب، ويجب عليهم التوقف عن تمثيل الناتو والمجمع العسكري الصناعي. قامت الولايات المتحدة بتشكيل الناتو، لإبقاء بلدان أوروبا خاضعة للإمبريالية الأمريكية".

وأشار البرلماني الأوروبي، إلى أن الناس يريدون السلام وإنهاء الحرب بالوكالة التي تشنها الولايات المتحدة والناتو.

تم تشكيل الناتو في أبريل 1949 بعد توقيع معاهدة شمال الأطلسي في واشنطن.

في البداية، كان الحلف يضم 12 دولة. ولكن بعد التوسع التدريجي، أصبح يضم 30 دولة في صفوفه.

المصدر: نوفوستي

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