ارتفاع إيرادات روسيا من صادرات الأسمدة 70% بفضل العقوبات

أفادت "فاينانشيال تايمز" نقلا عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بأن عائدات روسيا من صادرات الأسمدة زادت 70% عام 2022، بعد ارتفاع أسعارها على خلفية عقوبات الغرب ضد موسكو.

وذكرت الصحيفة أنه في الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي، ارتفعت مكاسب روسيا من صادرات الأسمدة بنسبة 70٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وسجلت 16.7 مليار دولار.

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ووفقا لتحليل أجرته منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، فإن الإحصاءات الواردات من شركاء موسكو التجاريين أظهرت أن صادرات الأسمدة انخفضت 10٪ فقط عن العام السابق.

وأشارت إلى أن موسكو تزيد من صادراتها إلى دول مثل الهند وتركيا وفيتنام، وأضافت: "من الواضح أن دولا مثل الهند كانت المستفيد الأكبر من واردات الأسمدة" الروسية.

المصدر: نوفوستي