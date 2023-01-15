بريطانيا.. توقيف رجل في مطار هيثرو بعد الكشف عن آثار يورانيوم في أمتعته

أوقفت أجهزة مكافحة الإرهاب البريطانية في مطار هيثرو بلندن رجلا في إطار تحقيق تجريه منذ ديسمبر 2022، حيث كشفت عن آثار مواد مشعة في أمتعته.

والرجل الموقوف يبلغ من العمر 60 عاما، وألقت شرطة تشيشير (شمال غرب إنكلترا) القبض عليه في إطار قانون "مكافحة الإرهاب" بتهمة حيازة مواد مشعة وتصنيعها، وأخلي سبيله بكفالة حتى أبريل.

وكانت شرطة لندن قد أشارت الأربعاء إلى أن أجهزة مكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا بعدما ضبطت في 29 ديسمبر كمية ضئيلة من اليورانيوم في طرد بمطار هيثرو، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما.

وأكدت صحيفة "ذا صن" أن الطرد مصدره باكستان ووصل إلى إنكلترا في طائرة أقلعت من سلطنة عمان.

وقال قائد الشرطة ريتشارد سميث: "أود أن أوضح أنه على الرغم من عملية التوقيف هذه وبناء على ما لدينا من معلومات، يبدو أن هذه الواقعة لا تبدو على صلة بأي تهديد للعامة"، مشددا على أن التحقيق مستمر.

وأضاف: "الكمية الضئيلة التي تم ضبطها من اليورانيوم تثير القلق لكنها تظهر فاعلية الإجراءات وعمليات التفتيش التي نطبقها مع شركائنا للكشف عن هذا النوع من المواد".

المصدر: أ ف ب