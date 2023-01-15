أردوغان ينتقد احتكار أوروبا لـ 44% من الحبوب المشحونة عبر ممر إنساني فتحته روسيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن 44% من الحبوب المشحونة عبر الممر الإنساني الذي فتحته روسيا في البحر الأسود تذهبت إلى أوروبا، و14%؜ منها فقط تصل إلى إفريقيا.

وأكد الرئيس التركي، خلال فعالية شبابية نظّمها حزب "العدالة والتنمية" بولاية موغلا جنوب غربي البلاد، أن أنقرة في الوقت الحالي ستعمل على تحقيق التوازن في هذا الجانب، وإنصاف دول إفريقيا بحصتها من الحبوب.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد انتقد الدول الغربية بشدة على انتهاكها اتفاقية إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وأشار إلى أن أكثر من ثلثي هذه الشحنات تتوجه إلى بلدان الاتحاد الأوربي التي تذرّعت "بإنقاذ إفريقيا من المجاعة" وطالبت بتحرير حركة السفن من موانئ أوكرانيا وإليها، مقابل عدم شمول العقوبات الغربية الحبوب والأسمدة الروسية.

وأعلن بوتين عن استعداد روسيا لتقديم مئات آلاف الأطنان من الحبوب والأسمدة مجانا لدول إفريقيا، مطالبا الدول الغربية بالكفّ عن محاولات النيل من روسيا، واتهامها بمنع الحبوب والغذاء عن الدول المعوزة.

المصدر: RT