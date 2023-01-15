بيلاروس تنفي ملاحقة المكلفين بالخدمة العسكرية المتخلفين عن تحديث بياناتهم

نفت هيئة الأركان البيلاروسية ما أشيع عن فرض عقوبات تصل للمنع من السفر على المكلفين بالخدمة العسكرية، ممن تخلفوا عن تحديث بياناتهم المهنية لدى شعب التجنيد التابعين لها.

وقال نائب رئيس قسم التجنيد في الإدارة التنظيمية والتعبئة الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيلاروس ميخائيل فوفانوف: "لا عقوبات على الذين لم يحدثوا بياناتهم، ولا إجراءات لمنع السفر لخارج بيلاروس".

وأضاف: "سنستكمل تحديث البيانات خلال أوقات الدوام الرسمي لشعب التجنيد حسب النظام الاعتيادي".

وكان قائد منطقة بريست العسكرية العقيد أوليغ كونوفالوف، قد صرح في وقت سابق بأن عقوبات من المرجح أن تفرض على المتخلفين عن تحديث بياناتهم حتى نهاية فبراير.

المصدر: تاس