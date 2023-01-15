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صحيفة: نائب ديمقراطي طلب من "تويتر" إزالة صور بايدن الكاريكاتورية من صفحة ترامب

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صحيفة: نائب ديمقراطي طلب من
Legion-Media
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أفادت صحيفة The Washington Times بأن مساعدي عضو الكونغرس آدم شيف، طلبوا من "تويتر" إزالة الصور الكاريكاتورية لجو بايدن، المنشورة على صفحة دونالد ترامب خلال الانتخابات الأمريكية.

وقالت الصحيفة إلى أن "تويتر" رفض ذلك مشيرا إلى أن الأمر كان يحمل طابعا مضحكا.

وأشارت إلى أن الحادثة كشفتها الدفعة التالية من "ملفات تويتر"، التي بدأ نشرها بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة.

المصدر: RT

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