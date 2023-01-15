مولدوفا: لم نلتحق بالعقوبات ضد روسيا حفاظا على أمن طاقتنا

قال متحدث الخارجية المولدوفية دانيال فودا، إن بلاده لم تلتحق بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وبيلاروس، تفاديا لخطر وقف إمدادات الغاز الروسية، وغير ذلك من عواقب سلبية.

وشدد على أن مولدوفا تتفهم قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف أن بلاده بنسبة 60-80% تتقيد بالبيانات والإجراءات السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

المصدر: Lenta.ru