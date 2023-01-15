"الكاف" يحقق في تصريح حفيد مانديلا حول "البوليساريو" خلال افتتاح بطولة أمم إفريقيا بالجزائر

يعتزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" التحقيق في التصريحات السياسية التي أدلى بها، شيف مانديلا، حفيد نيلسون مانديلا، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا بالجزائر العاصمة.

وطالب مانديلا، خلال حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا يوم 13 يناير الجاري. أحد أنصار جبهة "البوليساريو"، بـ"الكفاح لتحرير الصحراء الغربية من القمع"، واصفا الإقليم بأنه "آخر مستعمرة في إفريقيا"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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كما دعا إلى "تحرير فلسطين"، منتقدا بشكل علني المغرب الذي طبع العلاقات مع إسرائيل قبل عامين.

وندد المغرب على الفور بتصريحات مانديلا ووصف تصريحاته بأنها "أعمال خبيثة" و"مناورات حقيرة".

وطالبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم‎، التي رفضت إرسال فريقها إلى البطولة في الجزائر العاصمة، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "بتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الفظيعة التي لا علاقة لها بمبادئ وقيم كرة القدم".

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إنه سيجري تحقيقا لتحديد ما إذا كانت هذه التصريحات تنتهك قواعد "كاف" و"فيفا" وإلى أي مدى.

المصدر: نوفوستي