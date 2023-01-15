برلماني روسي: ألمانيا ترفض إمداد كييف بدبابات Leopard رغم الضغوط الأمريكية

رجّح عضو مجلس الدوما الروسي، أليكسي بوشكوف، رفض ألمانيا تزويد قوات كييف بدبابات Leopard، رغم الضغوط التي تمارسها واشنطن على برلين.

وكتب عبر "تلغرام"، أنه بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن استعدادها لإمداد قوات كييف بأسلحة هجومية جديدة، سيكون على ألمانيا احتمال المزيد من الضغوطات الأمريكية في هذا الاتجاه.

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وفي الـ11 من يناير الجاري، أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، أن وارسو ستمد كييف بدبابات Leopard.

كما أعلن رئيس فنلندا، سولي نينيستي، أن بلاده أيضا ستمد قوات كييف بهذه الدبابات.

من جهته أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيشتريت، بأن برلين لم تتلق أي طلب من فنلندا أو بولندا للسماح لهما بإعادة تصدير دبابات Leopard لأوكرانيا، حيث لا يمكن تسليمها لأي طرف ثالث دون موافقة ألمانيا بلد المنشأ.

يشار إلى أن السلطات الألمانية ترفض إرسال دبابات إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي