قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن مقاتلي الوحدات الشيشانية يحاولون التركيز على السرعة في نطاق منطقة عملية العسكرية الخاصة، وهذا يسمح لهم بتحقيق أهدافهم في أسرع وقت ممكن.

وكتب قديروف في قناته على تليغرام "نحاول التركيز على سرعة تحرك وحداتنا. هذا يسمح لهم بالانتقال بسرعة ضمن المناطق الواقعة ضمن مسؤولياتهم وتحقيق أهدافهم في أسرع وقت ممكن. لذلك، فإن مقاتلينا لا مثيل لهم في تنفيذ العمليات الموضعية الخاطفة ضد عصابات الناتو وبانديرا".

وأضاف أن أكثر ما يدب الذعر في قلوب مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية هو "الاصطدام بالجنود الشيشان"، وفقا لقديروف هذا ما تؤكده شهادات العديد من عناصر وحدات استطلاع الأسرى.

"بالنسبة للمحارب، لا يوجد شيء يدعوه للاعتزاز أكثر من اعتراف العدو بتفوقه. وبهذا المعنى لا يتوقف مقاتلونا عن سماع شهادات الثناء الصادرة حتى من مدربي الناتو وممثلي القوات المسلحة الأوكرانية ذوي الرتب المتساوية، التي تؤكد تفوقهم وبسالتهم".

ريا نوفوستي.