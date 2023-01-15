"السجون التونسية" تنفي عصيان نزلائها وتتوعد بملاحقة مطلقي "الترهات"
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uk4e
نفت الهيئة العامّة للسجون والإصلاح في تونس ما أشيع عن حدوث حالات عصيان جماعي في السجون، وتوعدت بملاحقة مطلقي "الترهات".
وفي تصريح لإذاعة "موزاييك" وصف المتحدث باسم الهيئة رمزي الكوكي، ما تم تداوله بأنها "أخبار زائفة، وترهات"، مشددا على أنها "ليست إلا مجرد إشاعات".
وأضاف أن "الحالة أكثر من عادية" في السجون.
وتوعد الكوكي بأن الهيئة "ستتولى القيام بالإجراءات القانونية لملاحقة مروجي تلك الإشاعات"
المصدر: "موزاييك"