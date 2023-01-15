"السجون التونسية" تنفي عصيان نزلائها وتتوعد بملاحقة مطلقي "الترهات"

نفت الهيئة العامّة للسجون والإصلاح في تونس ما أشيع عن حدوث حالات عصيان جماعي في السجون، وتوعدت بملاحقة مطلقي "الترهات".

وفي تصريح لإذاعة "موزاييك" وصف المتحدث باسم الهيئة رمزي الكوكي، ما تم تداوله بأنها "أخبار زائفة، وترهات"، مشددا على أنها "ليست إلا مجرد إشاعات".

وأضاف أن "الحالة أكثر من عادية" في السجون.

وتوعد الكوكي بأن الهيئة "ستتولى القيام بالإجراءات القانونية لملاحقة مروجي تلك الإشاعات"

المصدر: "موزاييك"