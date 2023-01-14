قطعت الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل.. عاصفة جديدة تضرب كاليفورنيا والسلطات تصدر تحذيرات مشددة

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية هبوب رياح عنيفة وهطولا غزيرا للأمطار والثلوج، ما يثير مخاوف حدوث الفيضانات وانقطاع الكهرباء وجعل السفر محفوفا بالمخاطر.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن أمطارا مصحوبة برياح عاتية بدأت في الشمال وانتشرت جنوبا، مع توقع المزيد من العواصف في أوائل الأسبوع المقبل.

وبحسب موقع (باور آوتيتدج دوت يو إس)، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 68 ألف عميل في وقت متأخر من الصباح.

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تم إصدار تحذيرات من فيضانات للمنطقة الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو، بما في ذلك مقاطعات مارين ونابا وسونوما وميندوسينو.

في الجنوب، تم إصدار تحذيرات لأجزاء من المقاطعات بما في ذلك سان ماتيو وسانتا كروز، حيث تم إخلاء منطقة فيلتون غروف على نهر سان لورينزو.

وغمر نهر ساليناس المتضخم الأراضي الزراعية في مقاطعة مونتيري. وفي الشرق، كانت التحذيرات من الفيضانات سارية لمنطقة وادي سان جواكين في ميرسيد.

المصدر: "أ ب"