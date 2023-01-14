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الأوروبيون ينددون بدعم المفوضية الأوروبية كييف على حسابهم

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الأوروبيون ينددون بدعم المفوضية الأوروبية كييف على حسابهم
Legion-Media
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أعرب الأوروبيون عن امتعاضهم من نهج رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أكدت أن دعم كييف يتصدّر أولوياتها، وذكّروها بالتعاون المثمر مع روسيا وتداعيات العقوبات ضدها.

وكتب أحدهم على "تويتر": "أوقفوا خطاب "هم ضدنا" الذي تبثه الولايات المتحدة. هذا يضر بأوروبا فقط، ولطالما كانت روسيا شريكا تجاريا جيدا... وقعوا معها اتفاقية للسلام ودعونا نبدأ التعاون مجددا".

وأضاف ثان: "الأولوية يجب أن تكون لرفاهية الشعب الأوروبي. راتبك الضخم الذي لا تستحقينه، يدفعه سكان الاتحاد الاوروبي، وليس المهرج الأوكراني".

وتساءل آخر: "تصريحاتك تظهر أن أوكرانيا تمثل أولوية بالنسبة لك وليس المواطنين الأوروبيين، لا بأس هذا ما نشعر به كل يوم دون ان تقوليه، هل تظنين أن هذه الخيانة ستطول؟".

وعلق آخر قائلا: "لماذا لم تلتزموا باتفاقات مينسك ولم تقوموا بواجبكم في حماية الروس في أوكرانيا؟".

المصدر: نوفوستي

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