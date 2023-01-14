ضابط استخبارات أمريكي: روسيا ستنهي الحرب بالنصر هذا العام
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أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعدk سكوت ريتر، أن روسيا ستنتصر هذا العام وستكون القيادة الروسية في حل من أي التزامات أو مهل.
وقال ريتر عبر قناة Syriana Analysis على "يوتيوب": "روسيا ستنتصر هذا العام. وبالطبع ستكون القيادة الروسية هنا في حل من أي التزامات أو مهل، وأنا هنا أتحدث بصفتي محللا مستقلا".
وأضاف: "قوات كييف تتكبد خسائر بشرية فادحة"، ورغم دعم الناتو الكبير، إلا أنها لا تستطيع تعويض الأسلحة التي يتم تدميرها في ساحات المعركة.
المصدر: نوفوستي