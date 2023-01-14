ضابط استخبارات أمريكي: روسيا ستنهي الحرب بالنصر هذا العام

أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعدk سكوت ريتر، أن روسيا ستنتصر هذا العام وستكون القيادة الروسية في حل من أي التزامات أو مهل.

وقال ريتر عبر قناة Syriana Analysis على "يوتيوب": "روسيا ستنتصر هذا العام. وبالطبع ستكون القيادة الروسية هنا في حل من أي التزامات أو مهل، وأنا هنا أتحدث بصفتي محللا مستقلا".

وأضاف: "قوات كييف تتكبد خسائر بشرية فادحة"، ورغم دعم الناتو الكبير، إلا أنها لا تستطيع تعويض الأسلحة التي يتم تدميرها في ساحات المعركة.

المصدر: نوفوستي