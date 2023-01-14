بافل يتفوق على منافسه بابيس في الانتخابات الرئاسية التشيكية

أعلنت إدارة الدولة التشيكية تقدم المرشح، بيتر بافل، على رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التشيكية.

وتشير أحدث البيانات لحصول بيتر بافل على 35.5% من الأصوات، متجاوزا منافسه الرئيسي، رئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيس، بنسبة 35.2% من الأصوات.

وبذلك، سيخوض المتنافسون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في 27-28 يناير.

وسجل المرشحون الستة المتبقون لمنصب رئيس الجمهورية نتائج تتراوح ما بين 0.6% إلى 13.8% من الأصوات. فيما بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى، التي جرت يومي الجمعة والسبت، 68.2%".

وتنظم الانتخابات الرئاسية في جمهورية التشيك تقليديا لمدة يومين، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، يجري تنظيم جولة ثانية يشارك فيها المرشحان اللذان حصلا على أعلى نسب من الأصوات في الجولة الأولى. ولكي يفوز أحدهما، يكفي الحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات.

المصدر: ريا نوفوستي