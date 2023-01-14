فوتشيتش: رئيس وزراء كوسوفو يحاول لعب دور الضحية أسوة بزيلينسكي

أكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن رئيس وزراء كوسوفو، البين كورتي، يحاول لعب دور الضحية في النزاع مع صربيا، أسوة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ورد الرئيس الصربي على الصحفيين الذين طلبوا منه التعليق على تصريحات كورتي بأن حدود صربيا وكوسوفو أصبحت حدودا لروسيا وحلف "الناتو"، قائلا: "هذه رسالة أخرى من الرسائل اليائسة التي يحاول فيها كورتي تقديم نفسه ضحية وزيلينسكي جديدا".

وأكد أن حدود صربيا تم ترسيمها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقرار رقم 1244.

وقال فوتشيتش في وقت سابق إنه إذا وافقت صربيا على فرض عقوبات على روسيا، فإن الغرب سيجبرها على الاعتراف باستقلال كوسوفو.

المصدر: RT