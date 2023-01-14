صفارات الإنذار تدوّي في جميع أنحاء أوكرانيا

أشارت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، إلى إطلاق صفارات الإنذار في جميع مناطق أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية.

وأطلقت صافرات الإنذار في وقت سابق من اليوم في مقاطعات كييف وفينيتسا وتشيركاسي وجيتومير 6 مرات، قبل أن يسمع دويها في عموم أوكرانيا الآن.

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يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

المصدر: تاس