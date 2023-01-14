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مصر.. ضبط سائحين أجنبيين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة (صور)

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مصر.. ضبط سائحين أجنبيين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة (صور)
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ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي، سائحين أجنبيين بحوزتهما 45 سكينا، و24 شريطا من الحبوب المخدرة.

ووفقا لسلطات الجمارك، ضبط الراكب الأول الذي وفد إلى مطار القاهرة على متن الخطوط التركية من إسطنبول، وبحوزته 45 قطعة من السلاح الأبيض "سكاكين"، وحين تم إيقافه من قبل أمن المطار، أنكر حيازته لبضائع محظورة.

مصر.. ضبط سائحين أجنبيين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة (صور)

وعند تفتيش حقائبه، أظهر جهاز فحص الأشعة وجود أجسام معدنية داخلها، وعند تفتيشها يدويا، تبين أنها عبارة عن 45 سكينا.

مصر.. ضبط سائحين أجنبيين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة (صور)

كما ضبطت إدارة مكافحة المخدرات، وافدا أجنبيا آخر قادما من أثينا، وبحوزته 24 شريطا من عقار الترامادول المخدر بإجمالي 240 قرصا، وتمت إحالة الوافدين إلى النيابة العامة.

مصر.. ضبط سائحين أجنبيين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة (صور)
مصر.. ضبط سائحين أجنبيين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة (صور)

 

المصدر: RT

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