مصر.. ضبط سائحين أجنبيين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة (صور)

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي، سائحين أجنبيين بحوزتهما 45 سكينا، و24 شريطا من الحبوب المخدرة.

ووفقا لسلطات الجمارك، ضبط الراكب الأول الذي وفد إلى مطار القاهرة على متن الخطوط التركية من إسطنبول، وبحوزته 45 قطعة من السلاح الأبيض "سكاكين"، وحين تم إيقافه من قبل أمن المطار، أنكر حيازته لبضائع محظورة.

وعند تفتيش حقائبه، أظهر جهاز فحص الأشعة وجود أجسام معدنية داخلها، وعند تفتيشها يدويا، تبين أنها عبارة عن 45 سكينا.

كما ضبطت إدارة مكافحة المخدرات، وافدا أجنبيا آخر قادما من أثينا، وبحوزته 24 شريطا من عقار الترامادول المخدر بإجمالي 240 قرصا، وتمت إحالة الوافدين إلى النيابة العامة.

المصدر: RT