"ضد عسكرة المترو".. مجموعات نسوية تقوم بأعمال شغب في مترو أنفاق العاصمة المكسيكية

قامت ناشطات نسويات، مساء الجمعة، بأعمال شغب في إحدى محطات مترو الأنفاق في وسط عاصمة المكسيك، احتجاجا على قرار السلطات إشراك الحرس الوطني في حماية المترو، حسب وسائل إعلام محلية.

وفي محطة "بيلاس أرتيس"، وبحضور مصورين، قامت فتيات يرتدين ملابس داكنة وأقنعة تخفي وجوههن، بتحطيم الزجاج في شباك التذاكر بالمطارق، كما ألحقن أضرارا بالبوابات الدوارة وأجهزة القراءة، دون تدخل من الشرطة.

وأصيبت النساء العاملات في شباك التذاكر بانهيار عصبي جاء الحادث، ولم ترد أي معلومات رسمية عن إصابات.

Hay maneras de protestar, pero destruir cosas no es la vía correcta. La Guardia Nacional solo patrullan el metro más no harán otro tipo de labores. Sí se quieren quejar les paso sus cuentas: @GN_MEXICO_@MetroCDMX@Claudiashein || pic.twitter.com/GrDkWJnnl2 — Carlos Quiñones (@sabio28) January 14, 2023

#EnImágenes 📸

"Fuera Guardia Nacional del Metro" 📢 Esta noche un grupo de mujeres se manifestó en la entrada del metro Bellas Artes de la línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro 🚇



Fotos: Alejandro Aguilar | El Sol de México pic.twitter.com/LWT0xanjur — LA PRENSA (@laprensaoem) January 14, 2023

وأعلنت رئيسة بلدية مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، في 12 يناير، أن حوالي 6000 جندي من الحرس الوطني تقرر الاستعانة بهم لحماية الأمن في مترو الأنفاق.

ووفقا لها، فإن هذا القرار اتخذ بعد تسجيل حوادث في مرافق النقل العام لا تعتبرها السلطات "طبيعية"، وكان آخرها تصادم قطارين على الخط الثالث في 7 يناير، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 106 آخرين.

لكن تقارير متداولة تفيد بأن الجماعات الإجرامية العاملة في البلاد لا علاقة لها بأي من الحوادث التي شهدتها شبكة مترو العاصمة خلال سنوات إدارة شينباوم.

المصد: "تاس"