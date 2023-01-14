 
مباشر

"ضد عسكرة المترو".. مجموعات نسوية تقوم بأعمال شغب في مترو أنفاق العاصمة المكسيكية

أخبار العالم

AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ujzn

قامت ناشطات نسويات، مساء الجمعة، بأعمال شغب في إحدى محطات مترو الأنفاق في وسط عاصمة المكسيك، احتجاجا على قرار السلطات إشراك الحرس الوطني في حماية المترو، حسب وسائل إعلام محلية.

وفي محطة "بيلاس أرتيس"، وبحضور مصورين، قامت فتيات يرتدين ملابس داكنة وأقنعة تخفي وجوههن، بتحطيم الزجاج في شباك التذاكر بالمطارق، كما ألحقن أضرارا بالبوابات الدوارة وأجهزة القراءة، دون تدخل من الشرطة.

وأصيبت النساء العاملات في شباك التذاكر بانهيار عصبي جاء الحادث، ولم ترد أي معلومات رسمية عن إصابات.

وأعلنت رئيسة بلدية مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، في 12 يناير، أن حوالي 6000 جندي من الحرس الوطني تقرر الاستعانة بهم لحماية الأمن في مترو الأنفاق.

ووفقا لها، فإن هذا القرار اتخذ بعد تسجيل حوادث في مرافق النقل العام لا تعتبرها السلطات "طبيعية"، وكان آخرها تصادم قطارين على الخط الثالث في 7 يناير، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 106 آخرين.

لكن تقارير متداولة تفيد بأن الجماعات الإجرامية العاملة في البلاد لا علاقة لها بأي من الحوادث التي شهدتها شبكة مترو العاصمة خلال سنوات إدارة شينباوم.

المصد: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا