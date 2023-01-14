"فاينانشيال تايمز" تكشف كيف قرر الغرب "تغيير تفكير بوتين"

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن الدول الغربية حاولت بطرق مختلفة تغيير عقلية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطريقة تفكيره.

ونوهت الصحيفة، بأن الدول الغربية تتوقع بأن تتمكن من تغيير سياسة الرئيس الروسي، من خلال تقديم المساعدة العسكرية الكبيرة إلى سلطات كييف.

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وذكر الصحفي لورانس فريدمان، في مقالة نشرتها الصحيفة، أن الغرب يبذل محاولات كثيرة ويتخذ خطوات مختلفة في أوكرانيا، بهدف التصدي للرئيس الروسي.

وأضافت المقالة: "تتلخص وجهة النظر الغربية في أن الطريقة الوحيدة لتغيير عقلية الرئيس بوتين هي مساعدة أوكرانيا على كسب المعارك المقبلة".

ولكن ووفقا لاعتقاد الصحيفة، حتى لو حققت القوات الأوكرانية أي نجاحات عسكرية في ساحات القتال، على الأغلب لن تتخلى روسيا عن "أهدافها القصوى" المحددة للعملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي