قال ألكسندر شيربين، أحد سكان قرية أوبيتنويه بجمهورية دونيتسك، إن مرتزقة من دول الناتو قاموا بتدريب مسلحين أوكرانيين على استخدام مدافع غربية عن طريق استهداف مناطق سكنية بالقرية.

وأضاف الرجل، الموجود حاليا في شاختيورسك: "بين المرتزقة كان هناك بولنديين وأمريكيين وبريطانيين، بل وحتى شاهدت إيطاليين مرتين. في قرية أوبيتنويه كان عددهم حتى أكثر من عدد عناصر الجيش الأوكراني. يتحدثون بالانكليزية وبدا واضحا فورا أنهم مرتزقة من الغرب".

ووفقا له، قام المرتزقة في القرية بتدريب العسكريين الأوكرانيين على كيفية استخدام المدفعية من النموذج المستخدم في الناتو، وأطلقوا طائرات بدون طيار.

وقال: "لم أشاهد شيئا من هذا القبيل في السابق. كان الانترنت لا يزال يعمل. وبواسطته علمت أنهم يستخدمون مدافع بولندية ذاتية الحركة من عيار 152 مم. شاهدت 4 منها. كانت تبدو ضخمة جدا".

وأشار الرجل إلى أن المرتزقة قاموا بتدريب العسكريين الأوكرانيين على القصف باستهداف البيوت السكنية في القرية.

وأضاف: "ولاحقا أطلقوا النار علينا مرة أخرى من نفس المدفعية. لقد اختبروا كيفية عملها علينا، إذا جاز التعبير. مباشرة من موقع قرب منزلنا قام مدفع ذاتي الحركة بقصف باتجاه إيفانغراد مستهدفا بيوت المدنيين. شاهد جميع السكان ذلك. وفي المساء تم استهدافنا بقصف من إيفانغراد. قاموا بتبادل النيران فيما بينهم".

ويشار إلى أن وحدات الجيش الروسي، تمكنت في 18 نوفمبر من تحرير المركز السكني أوبيتنويه بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي