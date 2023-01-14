طوكيو: قرار تغيير سياستنا تجاه روسيا كان صعبا جدا علينا

أكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن قرار بلاده تغيير سياستها تجاه روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا كان صعبا للغاية، ولكنه صائب.

وقال كيشيدا إنه في عام 2022 تم اتخاذ قرارين مهمين في مجال السياسة الخارجية والدفاع لليابان تخص العلاقات مع روسيا والتغيرات في سياسة الأمن القومي للبلاد.

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وأضاف: "كانت هذه قرارات صعبة جدا ذات انعكاسات على مستقبل اليابان والعالم. وفي الوقت نفسه، أنا مؤمن بأن هذه القرارات كانت مناسبة لبلدنا وللعالم بأسره".

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق إن اليابان تواجه تحديات وبيئة أمنية معقدة، مؤكدا التزام واشنطن بالدفاع عن أمن اليابان بشكل كامل.

المصدر: RT