 
مباشر

طوكيو: قرار تغيير سياستنا تجاه روسيا كان صعبا جدا علينا

أخبار العالم

طوكيو: قرار تغيير سياستنا تجاه روسيا كان صعبا جدا علينا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ujy5

أكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن قرار بلاده تغيير سياستها تجاه روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا كان صعبا للغاية، ولكنه صائب.

وقال كيشيدا إنه في عام 2022 تم اتخاذ قرارين مهمين في مجال السياسة الخارجية والدفاع لليابان تخص العلاقات مع روسيا والتغيرات في سياسة الأمن القومي للبلاد.

إقرأ المزيد
"ضربوهم بالنووي".. والآن.. يتعهدون بالدفاع عنهم "بالنووي"

وأضاف: "كانت هذه قرارات صعبة جدا ذات انعكاسات على مستقبل اليابان والعالم. وفي الوقت نفسه، أنا مؤمن بأن هذه القرارات كانت مناسبة لبلدنا وللعالم بأسره".

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق إن اليابان تواجه تحديات وبيئة أمنية معقدة، مؤكدا التزام واشنطن بالدفاع عن أمن اليابان بشكل كامل.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا