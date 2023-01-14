الصين: من يضعون "القواعد" للعالم يدفعونه نحو الخطر

أعلن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، أن من يضعون "قواعد" عمل النظام العالمي يدفعون بالعالم نحو الخطر ويثيرون الصراعات.

وقال تشانغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة: "ما هي القواعد التي يبنى عليها ما يسمى "بالنظام العالمي المبني على القواعد"؟ ومن يحدد تلك القواعد؟ لم نسمع جوابا واضحا عن هذا السؤال".

وتابع: "ما رأيناه هو أن الموقف المبني على هذه القواعد والذي يتمسك به الكثيرون دفع بالعالم نحو صراعاتل كبرى".

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ورجح المندوب الصيني أن النوايا الحقيقية لبعض الدول التي تروج "للنظام العالمي المبني على القواعد" تتمثل في فرض معاييرها الخاصة، مشيرا إلى أن هناك منظومة واحدة فقط للحفاظ على النظام في العالم وتنظيم العلاقات الدولية، وهي الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن عبارة "النظام العالمي المبني على القواعد" يطلقها كثيرا ما ممثلو الدول الغربية، لكنها غير موجودة في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

المصدر: نوفوستي