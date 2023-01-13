شرطة بيرو توقف أكثر من 300 شخص أثناء الاحتجاجات

أعلنت النيابة العامة في بيرو عن توقيف الشرطة 329 شخصا أثناء الاحتجاجات في البلاد في أعقاب عزل الرئيس بيدرو كاستيليو.

وأشارت النيابة العامة إلى فتح تحقيقات بتهم أعمال الشغب ومقاومة السلطات وعرقلة عمل أجهزة الدولة بحق المحتجين الموقوفين.

وفتحت النيابة العامة كذلك 8 تحقيقات خاصة بمقتل أشخاص أثناء الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

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يذكر أن الاحتجاجات في بيرو اندلعت في 10 ديسمبر الماضي في أعقاب قرار البرلمان عزل بيدرو كاستيليو من منصب رئيس الدولة، ردا على محاولته لحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ.

ويطالب المحتجون بالإفراج عن كاستيليو وحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

وأسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين عن سقوط ما لا يقل عن 48 قتيلا منذ ذلك الحين.

وفتحت النيابة العامة تحقيقات مع الرئيسة البيروفية الجديدة دينا بولوارتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا على إثر سقوط الضحايا.

المصدر: نوفوستي