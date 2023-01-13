إيطاليا تفتح شهيتها لإعادة إعمار أوكرانيا

اعتبر وزير المشاريع والصُنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، أنه بلاده هيّأت الظروف اللازمة لنجاح مؤتمر ينعقد في روما حول إعادة إعمار أوكرانيا، "ووضع الأسس لتعاون صناعي وتجاري فعال".

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أورسو السعي لأن يكون ميناءا ترييستي والبندقية من موانئ أوكرانيا الجديدة.

وأشار في مقابلة مع صحيفة "ميسّاجّيرو"، إلى أن المؤتمر ينعقد أوائل مارس المقبل، ولفت إلى أن وزير (البنية التحتية الأوكراني أوليكساندر) كوبراكوف، أوضح المبادئ التوجيهية لمشروع إعادة الإعمار، "الذي ستشارك فيه الشركات الإيطالية"، وقد "ضمنّا دعم إيطاليا في كل محفل، بما في ذلك تلك متعددة الأطراف."

وأوضح أورسو أن "القطاعات التي ستكون فيها إيطاليا أكثر تواجدا هي التكنولوجيا العالية، الفضاء، الحديد والصلب والتعدين".

المصدر: آكي الإيطالية