شولتس يتهرّب من الإجابة على سؤال حول تزويد كييف بالدبابات

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، ردا على سؤال حول امكانية توريد دبابات "لبوبارد ــ 2" لأوكرانيا، أن بلاده ستواصل التنسيق مع حلفائها ولن تتخذ قرارات متسرعة بهذا الشأن.

وقال شولتس، متحدثا في مؤتمر صحفي مشترك في ختام محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، إن ألمانيا قدمت بالفعل مساعدات كبيرة لأوكرانيا.

وأضاف "سنفعل كل ما يمكن لضمان استمرار دعم أوكرانيا، هذه رسالة مهمة. ليس فقط أصدقائنا في أوكرانيا الذين يقاتلون من أجل سلامة وسيادة بلادهم، وإنما لروسيا أيضا، سنفعل ذلك طالما كان هذا ضروريا".

وأضاف أن ألمانيا تتخذ دائما قرارات بشأن دعم أوكرانيا بالتنسيق الوثيق مع أصدقائها وحلفائها، وأنها لن تصدر "تصريحات حماسية أو متسرعة".

وشدد شولتس على أن هذه الموضوعات خطيرة وتتعلق بالحرب والسلام، وتمس الأمن الألماني والأوروبي، واختتم حديثه قائلا: "نعمل دائما بتنسيق وثيق ونختار بعناية كل خطوة".

المصدر: ريا نوفوستي