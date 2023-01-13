مقتل ضابط شرطة هنغاري بعد تعرضه للطعن على يد لصّ في بودابست

لقي ضابط شرطة حتفه في العاصمة الهنغارية، بودابست، طعنا على يد لصّ هاجم رجال الشرطة الذين وصلوا لاعتقاله بالجرم المشهود.

وتلقت الشرطة اتصالا في وقت متأخر يوم الخميس مفاده بأن رجلا كسر باب شقة مجاورة في الحي الحادي عشر في بودابست وكان يحاول الدخول.

وحاول الضباط الذين استجابوا للاتصال اعتقال الرجل عندما هاجمهم، وطعن ثلاثة ضباط وهرب إلى الشارع.

وقالت إدارة شرطة المدينة إن أحد الضباط أطلق رصاصة تحذيرية ثم أطلق النار على الرجل الهارب في ساقه، بعد ذلك تم احتجازه ونقله إلى المستشفى مع الضباط المصابين.

وذكرت أن أحد الضباط وهو سيرجنت ميجور يبلغ من العمر 29 عاما في شرطة المنطقة 11 في بودابست، توفي متأثرا بجراحه في المستشفى.

المصدر: أ ب