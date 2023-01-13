"الدوما": إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا خلقت سوقا سوداء للسلاح في أوروبا

أشار عضو لجنة "الدوما" الروسي للأمن ومكافحة الفساد، أدالبي شكاغوشيف، إلى أن إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا خلقت سوقا سوداء جديدة للسلاح في أوروبا.

وقال شكاغوشيف في تصريح لوكالة "نوفوستي": بالتأكيد إنها سوق سوداء جديدة ظهرت حاليا في أوروبا. إن أكثر سوق سوداء مكتظة بالأسلحة الأمريكية موجودة الآن في بولندا وفرنسا، فضلا عن الموجودة أصلا في دول الشرق الأوسط."

ووفقا له، فإن أسلحة السوق السوداء تقع في أيدي المنظمات والخلايا الإرهابية "في ما لا يقل عن 10-15 دولة".

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وجاءت تصريحات عضو لجنة "الدوما"، تعقيبا على ما ذكره في وقت سابق، ضابط الاستخبارات المركزية الأمريكية المتقاعد فيليب جيرالدي، أن الولايات المتحدة ترسل مراقبيها إلى أوكرانيا بهدف تشديد الرقابة على توريد الأسلحة بعد تقارير عن إساءة استخدامها.

المصدر: نوفوستي