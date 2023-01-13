واشنطن ترسل مراقبين إلى أوكرانيا لمتابعة وجهة الأسلحة الغربية بعدما باتت تباع في السوق السوداء

أعلن ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المتقاعد، فيليب جيرالدي، أن الولايات المتحدة تنوي إرسال ممثلين للرقابة على الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا بعد معلومات عن إساءة استخدامها.

وأوضح الضابط المتقاعد في حوار أجراه مع قناة يوتيوب "ديسك فريدوم" أن "إدارة جو بايدن أدركت أخيرا أن الأوكرانيين يتلاعبون، وأن قسما كبيرا من الأسلحة التي نرسلها إليهم ينتهي بها المطاف في السوق السوداء ومن ثم تختفي".

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وبحسب جيرالدي، سوف ترسل الولايات "مراقبين عسكريين" للرقابة على الأسلحة والمعدات العسكرية والتقنيات التي يتم إرسالها لأوكرانيا من أجل منع تكرار ذلك في المستقبل".

المصدر: ريا نوفوستي