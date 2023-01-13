فرنسا.. وفاة طفلة عثر عليها داخل في غسالة الملابس

أعلن في فرنسا أن سلطات باريس تحقق في وفاة طفلة عمرها 3 سنوات عثر عليها في غسالة الملابس بشقة عائلتها.

وقال مكتب المدعي العام في باريس إن التحقيق فتح يوم الجمعة لكشف سبب الوفاة بعد اكتشاف الطفلة في شمال شرق باريس مساء الخميس.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن وحدة خاصة لحماية القصر تقود التحقيق.

ولم يقدم مكتب المدعي العام مزيدا من التفاصيل، أو يؤكد تقريرا نشر في صحيفة "لو باريزيان" اليومية مفاده بأنها عثر عليها على قيد الحياة في الغسالة من قبل والدها وأحد أفراد أسرتها الآخرين وتوفيت في رعاية الطوارئ بعد ساعة.

المصدر: أ ب