سكان أرتيموفسك المحررة يروون معاناتهم من ممارسات قوات كييف

نقل مراسل RT رومان كوساريف، عن سكان مدينة أرتيموفسك المحررة في دونيتسك، أن مقاتلي قوات كييف كانوا يحظرون عليهم الخروج من منازلهم لأسابيع، ويطلقون النار على كل من يرونه في الشارع.

وقالت إحدى السيدات من سكان المنطقة: "هؤلاء مجموعة من الأشرار.. في الواقع لا يمكنني أن أجد تفسيرا لقسوتهم في التعامل معنا. لم نتمكن من مغادرة البناية التي نسكن فيها لمدة شهر ونصف.. كانوا يطلقون النار علينا إذا حاولنا الخروج.. كان الوضع مخيفا.. لم يكن لدينا طعام ولا مياه.. كنا نطوف على الشقق المجاورة، ونأخذ ما تبقى من مياه في السخانات لكي نشرب. لم يتبق لدينا شيء لنبقى على قيد الحياة".

وتابع زوجها: "الجنود الأكرانيون أطلقوا النار عليّ في ركبتي عندما خرجت مع كلبي من المنزل. كنت أصرخ وأقول لهم إنني مدني.. مدني!" لكنهم لم يعيروا ذلك أي اهتمام".

المصدر: RT