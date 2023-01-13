كييف ترفض مقترح ماكرون تقديم ضمانات أمنية لروسيا

أكد رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، أنه يعارض مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

وقال يرماك في مقابلة مع صحيفة Monde الفرنسية: "الآن، إذا سألتموني عما إذا كانت روسيا بحاجة إلى ضمانات أمنية، سأجيب على الفور بأنني ضدها".

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وصرح الرئيس الفرنسي في وقت سابق خلال مقابلة مع قناة TF1، بأن الهيكل الأمني ​الأوروبي المستقبلي، الذي سيرسم بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، يجب أن يشمل ضمانات أمنية لموسكو.

المصدر: نوفوستي