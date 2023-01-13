 
مباشر

كييف ترفض مقترح ماكرون تقديم ضمانات أمنية لروسيا

أخبار العالم

كييف ترفض مقترح ماكرون تقديم ضمانات أمنية لروسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uju8

أكد رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، أنه يعارض مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

وقال يرماك في مقابلة مع صحيفة Monde الفرنسية: "الآن، إذا سألتموني عما إذا كانت روسيا بحاجة إلى ضمانات أمنية، سأجيب على الفور بأنني ضدها".

إقرأ المزيد
موقع أمريكي: على الغرب أخذ اقتراح ماكرون بشكل جدي
موقع أمريكي: على الغرب أخذ اقتراح ماكرون بشكل جدي

وصرح الرئيس الفرنسي في وقت سابق خلال مقابلة مع قناة TF1، بأن الهيكل الأمني ​الأوروبي المستقبلي، الذي سيرسم بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، يجب أن يشمل ضمانات أمنية لموسكو.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا