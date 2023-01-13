البنتاغون لا يرى ضرورة لتسليم أوكرانيا قنابل بعيدة المدى

قالت مجلة Foreign Policy، إن البنتاغون لا يرى ضرورة في إرسال "قنابل صغيرة القطر (SDB)" إلى أوكرانيا، لأن تجميعها سيستغرق وقتا طويلا.

في نوفمبر، ذكرت وكالة رويترز أن شركة بوينغ عرضت تزويد أوكرانيا بذخائر دقيقة التوجيه لأنظمة الصواريخ الأرضية التي من شأنها أن تسمح بضربات خارج خطوط التماس.

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وأضافت المجلة: "يشعر المسؤولون في ديوان وزير الدفاع وفي القوات الجوية الأمريكية بالقلق من أن الجدول الزمني الطويل لنشر SDB قد يجعل السلاح عديم الفائدة نظرا للوتيرة السريعة للقتال في أوكرانيا".

يشار إلى أن تحويل SDB إلى "قنبلة أرضية صغيرة القطر (GLSDB)" سيستغرق شهورا. ومع ذلك، لا تزال شركات الأسلحة تنتظر موافقة البنتاغون لبدء عملية تجميع GLSDB.

المصدر: نوفوستي