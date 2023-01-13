وسائل إعلام محلية: حريق في مكتبة وزير العدل الأفغاني السابق وطالبان تمنع السكان من إخماده (فيديو)

قالت مصادر لصحيفة Hasht-e Sabh، إن حريقا اندلع في الساعة 8:30 من صباح اليوم في قرية بياواشت بمديرية روخا بإقليم بنجشير ولم يتم احتواء الحريق حتى الآن.

وذكرت المصادر أن المكتبة مكونة من خمسة طوابق وفيها ما يقدر بنحو 4000 كتاب، وتعود ملكيتها لوزير العدل السابق فاضل أحمد مناوي.

طالبانو په پنجشېر کې د فضل احمد معنوي کور او کتابخانه وسوځوله . pic.twitter.com/TVGPgW1ETe — Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) January 13, 2023

وحولت حركة "طالبان" مبنى المكتبة هذا إلى قاعدة عسكرية لها في منطقة الروخا.

وعلى الرغم من عدم تحديد سبب هذا الحريق حتى الآن، اتهمت مصادر محلية حركة "طالبان" بإضرام النار في هذه المكتبة، خصوصا أنها منعت السكان المحليين من إخماد النيران.

المصدر: Hasht-e Sabh