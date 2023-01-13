"سنقبض عليهم واحدا تلو الآخر في الشارع".. حزب تركي معارض يدعو لترحيل اللاجئين بأسرع وقت

دعا محرم إينجه رئيس "حزب الوطن" المعارض في تصريح له أمس الخميس لترحيل اللاجئين المتواجدين في تركيا بأسرع وقت، بعد أن "طالت استضافتهم لدينا".

ونقلت وسائل إعلام تركية عن إينجه قوله: "لقد طالت فترة هذه الاستضافة، سنقوم بإغلاق الحدود بشكل فوري، ثم سنقبض عليهم واحدا تلو الآخر في الشارع. نحن نريد ترحيل اللاجئين يا أخي، هل كانوا شركاءنا في تأسيس هذا البلد؟!".

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وفي وقت سابق هذا الشهر أعلنت السلطات في تركيا ترحيل 124 ألفا و441 مهاجرا غير نظامي العام الماضي 2022، وقالت إن 58 ألفا و 758 لاجئا سوريا عادوا إلى شمال سوريا.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا سيزداد كلما أتت الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها تركيا منذ فترة مع روسيا وسوريا أُكلها.

ويشكل ملف اللاجئين السوريين قضية جدلية بين الأطراف السياسية في تركيا، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات.

المصدر: وسائل إعلام تركية