بكين تدعو لندن للتخلي عن "الأحلام الاستعمارية" حول هونغ كونغ

قال وانغ ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن هونغ كونغ تعتبر جزءا من الصين، ويجب على بريطانيا التوقف عن التدخل في شؤون الصين الداخلية، والتخلي عن "أحلامها الاستعمارية".

وفي إفادة صحفية اليوم الجمعة أضاف المتحدث الصيني: "نود مجددا التأكيد على أن بريطانيا تتجاهل حقيقة أن هونغ كونغ عادت إلى حضن الوطن منذ فترة بعيدة، وهي تنشر عاما بعد عام تقريرا دعائيا حول موضوع هونغ كونغ وتتدخل بذلك بشكل فظ في شؤون الصين الداخلية منتهكة بشكل جدي معايير العلاقات الدولية. الصين تعرب عن امتعاضها الشديد واحتجاجها القوي".

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ودعا المتحدث، الجانب البريطاني إلى احترام سيادة الصين ووقف التدخل في شؤون هونغ كونغ، لأنه ومنذ عودة هذه المنطقة إلى الصين لم يعد يملك سيادة أو سلطة إدارية أو حق في الإشراف على هونغ كونغ. ونوه بأن الأساس القانوني لإدارة هونغ كونغ من قبل الحكومة الصينية هو الدستور الصيني والقانون الأساسي لهونغ كونغ، وليس الإعلان الصيني- البريطاني المشترك.

في وقت سابق، اتهم الجانب البريطاني، في تقرير الخارجية البريطانية نصف السنوي حول الوضع في هونغ كونغ، سلطات الصين بانتهاك الإعلان الصيني البريطاني المشترك بشأن نقل هونغ كونغ إلى عهدة جمهورية الصين الشعبية.

المصدر: نوفوستي