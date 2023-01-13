بوريل يدعو وزير الخارجية الإسرائيلي لزيارة بروكسل

دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى زيارة بروكسل، وأبلغه أن الكتلة تريد استمرار المحادثات.

وقال المتحدث باسم بوريل، بيتر ستانو في بيان إن "الجانبين وافقا خلال اتصال هاتفي على الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة.. ربما في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير"، مشيرا إلى أنه "في هذا التبادل البناء الأول، أعرب بوريل عن رغبته والاتحاد الأوروبي في البناء على الزخم الأخير في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بعد استئناف مجلس الشراكة في أكتوبر".

وأضاف: "في ضوء التطورات الحالية، أشار بوريل إلى مواقف الاتحاد الأوروبي المعروفة بشأن الحاجة إلى تجنب الإجراءات أحادية الجانب وأعرب عن قلقه الشديد بشأن ارتفاع عدد الضحايا".

وجرت المحادثات بين الجانبين في أكتوبر المنصرم كجزء من مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بعد توقف دام عقدا منذ أن أعلنت إسرائيل عن اجتماعات بشأن معارضة الاتحاد الأوروبي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

المصدر: i24news