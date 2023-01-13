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باكستان تنفي علاقتها بشحنة يورانيوم ضبطت في مطار هيثرو

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باكستان تنفي علاقتها بشحنة يورانيوم ضبطت في مطار هيثرو
AFP
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نفت الحكومة الباكستانية تقارير إعلامية بريطانية تفيد بأن باكستان هي مصدر شحنة ملوثة باليورانيوم تم ضبطها في مطار هيثرو بلندن في ديسمبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بالوش: "لم تتم مشاركة أي معلومات رسمية معنا، ونحن واثقون أن التقارير غير واقعية". 

وأضافت الشرطة البريطانية في بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها اكتشفت "كمية صغيرة جدا من المواد الملوثة بعد الفحص الروتيني داخل طرد وارد إلى المملكة المتحدة" في 29 ديسمبر. ولم تعلن الشرطة عن أي اعتقالات على صلة بالحادث.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن الشحنة كانت متجهة إلى رعايا إيرانيين في المملكة المتحدة، وأن مصدرها باكستان ووصلت على متن رحلة جوية من سلطنة عمان.

المصدر: VOA

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