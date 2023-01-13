"الغارديان": جونسون يخطط لزيارة جديدة إلى كييف

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون زيارة كييف في الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلا عن جونسون نفسه ومصادر أوكرانية لم تسمها.

وحسب الصحيفة، فإن جونسون "قال لأصدقائه إنه يعتزم السفر إلى كييف في الأشهر المقبلة للتعبير علنا عن دعمه لأوكرانيا". وأضافت الصحيف أن جونسون يعتزم الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال الزيارة.

وأكدت المصادر الأوكرانية خطط جونسون لكنها قالت إنه لم يتم تحديد موعد محدد لزيارته حتى الآن.

وأشارت "الغارديان" إلى كبار ممثلي حزب المحافظين لديهم مخاوف من أن زيارة جونسون قد تقوض مكانة رئيس الوزراء البريطاني الحالي ريشي سوناك.

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وحذر توبياس إلوود، رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم وضابط سابق في الجيش، جونسون، الذي استقال من رئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية الصيف الماضي، من أنه يجب عليه "عدم التدخل" في العلاقة الرسمية بين البلدين.

وفي قت سابق أكد جونسون، الذي قام العام الماضي بثلاث زيارات لكييف، ضرورة استمرار تقديم الدعم لكييف، رغم آثاره الثقيلة على ميزانية بريطانيا.

المصدر: "الغارديان"