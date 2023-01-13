بالفيديو.. مصرع 6 أشخاص في انفجار للغاز بمنزل غرب إيران

أعلن رسول معروفي، رئيس مديرية الإطفاء في بلدية مدينة بوكان بمحافظة أذربيجان الغربية (غرب إيران)، عن سقوط 6 قتلى جراء حادث انفجار للغاز في أحد منازل المدينة.

وذكر أنه تم حتى الآن انتشال جثث 6 أشخاص (طفلان ورجلان وامرأتان)، وجميعهم من أسرة واحدة، من تحت الأنقاض، وقد تم إرسال 3 مصابين إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج. كما أصيب أحد رجال الإطفاء أيضا أثناء إزالة الأنقاض.

وأشار إلى أنه "تم الانتهاء من جزء كبير من عمليات ازالة الانقاض من المنزل السكني الذي تعرض للانفجار، وستستمر عمليات الإنقاذ حتى الانتهاء من ازالة جميع أنقاض هذه الوحدة السكنية المدمرة".

وبشأن السبب الرئيسي لهذا الحادث، قال معروفي إنه "غير معروف بعد، ويقوم خبراء شركة الغاز بالتحقيق في السبب، لكن ظروف وطريقة تدمير المبنى شبيهة بانفجار غازي".

المصدر: "إرنا"