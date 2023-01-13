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الولايات المتحدة: مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن عضو بحركة الشباب

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الولايات المتحدة: مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن عضو بحركة الشباب
rewards for justice
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أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة محمود عبدي عدن وأي شخص آخر ساعد أو حرض على ارتكاب هجوم 2019 على فندق في نيروبي.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أنه "ظهر 15 يناير 2019 هاجم مسلحون من حركة الشباب الإرهابية، بالمتفجرات والأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، مركز دوسيت دي 2 التجاري وهو مجمع من 6 مبان من المحلات التجارية والمكاتب وفندق مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا من بينهم مواطن أمريكي في الهجوم".

ونشرت حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي تحديثات حية طوال الهجوم.

ويعد محمود عبدي عدن، المعروف أيضا باسم محمود عبد الرحمن، أحد قادة حركة الشباب وكان جزءا من الخلية التي خططت للهجوم. وفي أكتوبر 2022، صنفت وزارة الخارجية عدن على أنه إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224، بصيغته المعدلة.

المصدر: rewards for justice

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