 
مباشر

بايدن يعلن ولاية واشنطن منطقة منكوبة ويأمر بمساعدة فيدرالية

أخبار العالم

بايدن يعلن ولاية واشنطن منطقة منكوبة ويأمر بمساعدة فيدرالية
Sputnik
آثار العواصف التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ujop

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية واشنطن منطقة منكوبة إثر عاصفة شديدة وفيضانات وانهيارات طينية، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لإكمال جهود تعافي الولاية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أمر بالمساعدة في أعمال التعافي على مستوى الولاية والمحلية في المناطق المتضررة من عاصفة شتوية شديدة، وفيضانات وانهيارات أرضية، وطينية، بدأت 3 نوفمبر إلى 8 نوفمبر 2022.

إقرأ المزيد
ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة كاليفورنيا إلى 12 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة كاليفورنيا إلى 12 قتيلا

وحسب البيان فإن التمويل الفيدرالي متاح على مستوى الولاية والحكومات المحلية المؤهلة وبعض المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو استبدال المرافق التي تضررت من العاصفة الشتوية الشديدة، أو الفيضانات أو الانهيارات في مقاطعات كلالم، والجزيرة، وجيفرسون، ولويس، وأوكانوغان، وسكاجيت، وسكامانيا، وسنوهوميش، وواكياكوم.

 وأوضح البيان أن التمويل الفيدرالي متاح أيضا على أساس تقاسم التكاليف لتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا