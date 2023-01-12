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وزير العدل الأمريكي: وثائق بايدن السرية كانت في مكتب غير مخصص لها

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وزير العدل الأمريكي: وثائق بايدن السرية كانت في مكتب غير مخصص لها
AP Manuel Balce Ceneta
وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند
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أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند أن الوثائق السرية التي تم العثور عليها بأحد مكاتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان يجب ألا تخزن هناك.

وقال غارلاند للصحفيين، يوم الخميس، إنه "في 4 نوفمبر عام 2022 اتصلت إدارة المفتش العام للأرشيف الوطني بمدع في وزارة العدل، وأبلغته بالعثور على وثائق سرية في مقر مركز الدبلوماسية والتعاون العالمي بواشنطن".

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وتابع قائلا إن "هذا المكتب لم يكن مخصصا لتخزين وثائق سرية".

يذكر أن عددا من الوثائق السرية التي تعود لفترة تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس، اكتشف في أحد مكاتب بايدن الخاصة، مما استدعى تحقيقا من قبل وزارة العدل الأمريكي، حيث يتعين على المسؤولين الأمريكيين تسليم كل الوثائق السرية للأرشيف الوطني.

ويوم الأربعاء أفادت وسائل إعلام أمريكية بالعثور على مجموعة أخرى من الوثائق في مكتب آخر تابع للرئيس الأمريكي، لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد.

المصدر: نوفوستي

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