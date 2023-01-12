روسيا تؤكد عدم فرض تدابير إضافية على القادمين من الصين

أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة، آنا بوبوفا، أنه لا توجد أي مخاطر على الروس من فتح الحدود مع الصين، ولا حاجة لفرض أي إجراءات إضافية على القادمين من الصين.

وقالت بوبوفا لقناة "روسيا-24": "اليوم لا نرى أي مخاطر إضافية ولا نتخذ أي إجراءات إضافية بحق القادمين من الصين. نحن نعتبر أن هذا ليس ضروريا".

وأشارت إلى أنه لا توجد حتى يومنا هذا حركة مكثفة للناس بعد فتح الصين لحدودها.

وأعادت السلطات الصينية، منذ عدة أيام، فتح حدودِها بعد مضي 3 سنوات على القيود التي فرضتها بسبب جائحة كورونا، وألغت فرض الحجر الصحي على القادمين إلى أراضيها.

المصدر: نوفوستي