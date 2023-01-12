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روسيا تفرج عن عسكري أمريكي سابق في إطار تبادل السجناء

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روسيا تفرج عن عسكري أمريكي سابق في إطار تبادل السجناء
Globallookpress
جنود من بولندا يسيجون الحدود مع روسيا
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أعلن حاكم ولاية نيو مكسيكو الأمريكية السابق، بيل ريتشاردسون، إخلاء روسيا سبيل العسكري الأمريكي السابق تيلور دودلي وترحيله إلى بولندا، في إطار صفقة لتبادل السجناء بين البلدين.

وقال ريتشاردسون في رد مكتوب على سؤال "نوفوستي": "تم اليوم 12 يناير 2023، إطلاق سراح المحارب المخضرم في البحرية الأمريكية تايلور دودلي، ووصل إلى معبر حدودي بين روسيا وبولندا، وهو الآن برفقة فريق Richardson Center في طريقه إلى بلاده مع والدته شيلي".

وسبق لحرس الحدود الروسي واعتقل في أبريل الماضي دودلي، الذي دخل أراضي روسيا قادما من بولندا بصورة غير شرعية لحضور حفل موسيقي حسب زعمه.

المصدر: نوفوستي

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