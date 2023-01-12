نجل ترامب: الولايات المتحدة ستغرق في الديون لدعم أوكرانيا

انتقد نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، البيت الأبيض على نيته تقديم مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا، رغم الضرر الذي يلحقه ذلك بمعيشة الأمريكيين، وإغراق البلاد في الديون.

وقال نجل ترامب: "لدينا إمكانية تقديم 130 مليار دولار لأوكرانيا، والغرق في الديون التي لا يمكننا تحملها ونقلها إلى أبنائنا وأحفادنا. في الوقت نفسه، لا يمكننا حتى ضمان تشغيل نظام النقل الجوي لدينا. عمل رائع أيها الديموقراطيون".

وأعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية في وقت سابق عن تعطل نظام إنذار الطيارين، الأمر الذي أثر على رحلات الطيران في الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي