انتشار مقاطع فيديو تؤكد استخدام الجيش الأوكراني أسلحة كيميائية

انتشر على شبكة الإنترنت فيديو يؤكد تحضير قوات نظام كييف لاستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا.

ويظهر في الفيديو جندي أوكراني يوجه تهديدات، وفي المكان عدد كبير من الطائرات المسيرة، البعض منها ثبتت عليها أسطوانات مملوءة بمادة مجهولة.

كما يظهر عدد كبير من هذه الأسطوانات مخزنة فيما يبدو أنها ثلاجة ويرجح أن تحتوي هذه الأسطوانات على حمض البروسيك وهو مادة قاتلة شديدة السمية.

المصدرك voeniy obozrevatel