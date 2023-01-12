الولايات المتحدة.. البيض أصبح من "السلع الفاخرة"

لفتت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن أسعار البيض في البلاد ارتفعت بشكل كبير، وبلغت ذروتها في ديسمبر الماضي، حتى أضحى البعض يصنفه على أنه من "السلع الفاخرة".

وحسب التقارير فإن سعر البيض تضاعف ثلاث مرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة في العام الماضي. فمثلا في ولاية كاليفورنيا، يدفع المتسوقون ما متوسطه 7.37 دولارا مقابل اثنتي عشرة بيضة كبيرة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف التكلفة مقارنة بالعام السابق.

تتعامل صناعة البيض مع تحديات سلسلة التوريد التي لم يتم حلها منذ بدايتها خلال جائحة كورونا، بما في ذلك تكاليف العمالة، بالإضافة إلى تفش مدمر لانفلونزا الطيور شديدة العدوى التي بدأت في فبراير الماضي، وأدت إلى القضاء على 44 دجاجة بيّاضة، أو ما يقرب من 4 إلى 5 في المائة من الإنتاج، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وعلق مغرد على "تويتر على الارتفاع الكبير في أسعار البيض، معتبرا أنه أضحى من "السلع الفاخرة".

I never thought EGGS would become a luxury item. Wtf — Cernovich (@Cernovich) January 9, 2023

وقالت جينيفيف روش ديكتير، الرئيسة التنفيذية لشركة Grit Capital، وهي شركة إعلامية مالية، إن البيض أصبح "البيتكوين الجديد" ونشرت رسما بيانيا يوضح ارتفاع متوسط ​​سعر البيض.

Eggs are the new bitcoin. pic.twitter.com/rXyTgPxaDD — Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) January 8, 2023

كما انتقدت مغنية الراب الأمريكي "كاردي بي" الزيادة الإجمالية في أسعار البقالة، معتبرة أن هذا الارتفاع "سخيف"، وقالت: "كان الخس مقابل 2 دولار قبل شهرين والآن أصبح 7 دولارات".

Naaaaaa grocery shopping prices are ridiculous right now 😑You might as well eat outside !! — Cardi B (@iamcardib) January 4, 2023

وبينما يتطلع المستهلكون لمعرفة إلى أين تتجه الأسعار في عام 2023، سيعتمد الكثير على مدى احتواء انفلونزا الطيور.

وهذا يعني أنه من المتوقع أن تظل تكلفة البيض مرتفعة، على الأقل في المدى القصير، وفقا لمايكل سوانسون، كبير الاقتصاديين الزراعيين في Wells Fargo، الذي قال إن التوقعات الفورية "مرتفعة للغاية" ولكن الأسعار ستنخفض مع زيادة المنتجين للإنتاج.

المصدر: "واشنطن بوست" + "نيويورك بوست"